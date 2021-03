Harrie Smolders troeft Daniel Deusser en Kent Farrington af in Wellington

Op zondag stond er in Wellington nog een afsluitende 1.50m rubriek op het programma en hierin was Harrie Smolders de gevierde man. De Nederlander was in een barrage de altijd snelle ruiters Daniel Deusser en Kent Farrington de baas. De overwinning bracht Smolders een mooi bedrag van 24.090 dollar op.

In totaal plaatsten 11 combinaties zich voor de barrage. Daniel Deusser was met Scuderia 1918 Tobago Z (v.Tangelo vd Zuuthoeve) de eerste die een serieuze poging voor de winst deed. De Duitser klokte als derde starter een tijd van 38.51 seconden en nam de leiding stevig in handen. Twee combinaties later kwam de razendsnelle Kent Farrington de ring binnen. De topruiter stuurde de KWPN’er Orafina (v.For Fashion) in 39.36 seconden rond. Hiermee moest Farrington achter Deusser plaatsnemen.

Top drie

Harrie Smolders was als achtste aan de beurt in de barrage met Monaco (v.Cassini II). Onze landgenoot wist wat hem te doen stond en deed er een schepje bovenop. Dit resulteerde in een tijd van 38.40 seconden waarmee Smolders zijn Duitse collega Deusser van zijn troon stootte. Smolders won de 1.50m proef, Deusser werd tweede en Kent Farrington maakte het podium compleet.

Bron: Horses.nl