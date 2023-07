Harrie Smolders tweede in GCT Grand Prix Monaco

Harrie Smolders werd in de barrage van de Global Champions Tour Grand Prix in de haven van Monaco nipt verslagen door de snelste ruiter van het moment, de Fransman Julien Epaillard. De tweede plaats leverde Smolders niet alleen 300.000 euro op maar ook een gouden ticket voor de Superfinale van de Global Champions Tour in november in Praag. “Monaco N.O.P. was vandaag weer uitzonderlijk goed, briljant gewoon”, looft Smolders zijn toppaard, één van de besten ter wereld.

“Ik was er drie weken geleden in Cannes al heel dichtbij met de snelste tijd in de barrage. Ik ben heel blij vandaag omdat het me gelukt is een gouden ticket voor de finale te pakken”, vertelt Smolders. “Monaco N.O.P. was vandaag weer uitzonderlijk goed, briljant gewoon. Hij sprong fantastisch. Julien Epaillard had het geluk dat hij als laatste mocht starten in de barrage. Hij deed het heel geraffineerd. Ik wist dat ik druk op Julien moest zetten. Daarom reed ik in de eerste lijn al een galopsprong minder en probeerde mijn wendingen kort en voorwaarts te houden. Ik liet misschien is teveel liggen, maar de druk lag bij Julien.”

‘Monaco voelde zo ongelooflijk goed’

Met een enorme prijzenpot van anderhalf miljoen euro was er veel te verdienen in Monaco. “Dat speelt wel in mijn achterhoofd, maar ik focus me toch echt op het technische aspect van de sport. Monaco wist ook dat het belangrijke wedstrijd was. Hij voelde zo ongelooflijk goed. Monaco is gewoon een geweldig paard. Hij is het hele jaar al fantastisch in vorm. Zijn eigenaren Evergate Stables steunen en vertrouwen mij met hem in het management en de planning. Monaco is zo betrouwbaar. Hij is er gewoon wanneer het nodig is.”

Dat bewees Monaco N.O.P. onder andere vorige week in de Nations Cup van Rotterdam met twee foutloze omlopen en de overwinning voor TeamNL en de tweede plaats in de wereldbekerfinale dit jaar en in 2022. Smolders en Monaco N.O.P. horen nu al bij de beste ruiter-paard combinaties in de geschiedenis van de mondiale springsport.

Julien Epaillard is een razendsnelle ruiter en won in Monaco al zijn tweede GCT Grand Prix van het seizoen. Omdat hij al een gouden ticket voor de finale van de tour op zak heeft, ging de ticket van Monaco naar Smolders die als derde startte in de barrage. Slechts vijf van de 39 combinaties reden de barrage.

Maikel van der Vleuten blijft leider

Maikel van der Vleuten kreeg met zijn toppaard Beauville Z N.O.P. een springfout in het basisparcours van de Grand Prix voor de volle tribunes in de kleine ring in de haven van Monaco. “Beauville Z N.O.P. sprong weer geweldig. Hij verdiende die balk niet. Het was een zwaar, hoog en technisch parcours. We waren er dichtbij, helaas de fout.”

Daarmee werd de ruiter uit Someren negende in de wedstrijd en deed hij een goede greep uit de prijzenpot, de hoogst gedoteerde uit de geschiedenis van de Global Champions Tour. Na de overwinning drie weken geleden in Cannes blijft Van der Vleuten na 9 van de 15 wedstrijden aan de leiding in de Global Champions Tour. Maikel is ook zeker van de deelname aan de finale in Praag en gaat nu voor de competitiewinst.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Klik hier voor de volledige tussenstand.

Bron KNHS