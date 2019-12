Harrie Smolders tweede in GP Stockholm

Jessica Springsteen pakte de winst in de afsluitende 1m55 rubriek van het concours in Stockholm. Met Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel) was ze dik 4/10 sneller dan Harrie Smolders op Une de l'Othain (v. Conterno Grande). Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli werd derde met Virtuose d'Eole (v. Panama Tame).

Maar liefst tien van de negentien combinaties bleven foutloos in het basisparcours. Zes daarvan maakten vervolgens ook geen fouten in de barrage. De vierde plaats was voor Belg Nicola Philippaerts die Katanga V/H Dingeshof (v. Cardento 933) had gezadeld. Kevin Staut werd vijfde met Tolede de Mescam (v. Mylord Carthago), de Noor Geir Gulliksen was zesde met VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot).

Winst voor Smolders in 1m40

Eerder vandaag won Smolders al de 1m40 rubriek direct op tijd met Monaco (v. Cassini II). Smolders bleef het Zweeds-Braziliaanse echtpaar Zanotelli net voor: Angelica Augustsson Zanotelli werd tweede met Nintender Star (v. Nintender), Marlon Modolo Zanotelli werd ook hier derde, ditmaal met Icarus (v. Douglas).

Uitslag GP

Uitslag 1m40

Bron: Horses.nl