Harrie Smolders verzamelt punten bij WB-debuut Uricas v/d Kattevennen

Harrie Smolders verdiende zondagmiddag in La Coruna 13 punten voor het wereldbekerklassement na de vierde plaats in de FEI Longines wereldbekerwedstrijd. Smolders startte met zijn tienjarige toptalent Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko), bleef foutloos maar moest wel twee tijdfouten incasseren. Slechts twee van de 40 combinaties in de fraaie hal van het concours in de Spaanse stad bleven foutloos.

In zijn derde 1.60m wedstrijd ooit heeft de tienjarige hengst Uricas vd Kattevennen wederom top gepresteerd. In zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau – een paar maanden geleden tijdens de Brussel Masters – werd de zoon van Uriko derde. In de FEI Longines wereldbekerwedstrijd van La Coruna bleef met veel techniek springende Uricas zonder hindernisfouten. Dat lukte slechts vier paarden in deze technisch moeilijke wedstrijd. Smolders reed de hengst beheerst rond en gaf hem alle tijd om het parcours foutloos te springen. Dat leverde dan wel twee tijdfouten op maar resulteerde wel in een mooie vierde plaats in het wereldbekerdebuut van Uricas v/d Kattevenen. Nog geen 20 uur daarvoor sprong het paard ook al superieur foutloos in de 1.55m Grote Prijs op zaterdagavond. Toen kwamen ze ook net iets tekort op de finishlijn. Met een tijdfout eindigde Smolders daarmee op plaats 10.

Duitse winst

De Brit Harrie Charles en de Duitse Janne Friederike Meier-Zimmermann verdeelden in de barrage de twee topplaatsen in de wereldbekerkwalificatiewedstrijd. De Duitse wonde wedstrijd. Jur Vrieling kwam met 5 strafpunten in de einduitslag met Long John Silver, Maikel van der Vleuten en Dywis HH noteerden twee springfouten en Eric van der Vleuten gaf op met Dreamland. In de tussenstand van het Wereldbekerklassmenet voor de Westeuropese liga vinden we Jur Vrieling op plaats 6 met 30 punten. Harrie Smolders heeft 25 punten en is nummer 13.

Uitslag

Wereldbekerklassement

Bron: KNHS

