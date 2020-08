Harrie Smolders vierde in 1,50m Grimaud, Ehning wint

In de hoofdrubriek van de vrijdag op het CSI4* in Grimaud-St.Tropez stuurde Harrie Smolders de Indoctro-zoon Cas 2 naar een vierde plaats. Hij gaf in de barrage van het 1,50m-parcours een dikke seconde toe op winnaar Marcus Ehning met Pret a Tout (v. Hiram Chambertin HN).

Elf combinaties gingen ’s avonds onder de lamplicht van start in de barrage van de 1,50m Ranking-proef. Marcus Ehning zette als tweede starter direct de toon. Met de 17-jarige ervaren Pret a Tout legde de Duitser het parcours af in 35,04 seconden. Ehning heeft ooit eens gezegd dat hij niet graag achteraan start, dat hij liever zelf het tempo bepaalt. Dat was gisteravond weer duidelijk, niemand kwam meer aan zijn tijd.

‘Pret a Tout maakte het me makkelijk’

Winnaar Ehning: “De barrage was perfect. Mijn Pret a Tout is inmiddels zeventien jaar en hij is ongetwijfeld het meest ervaren paard van de wereld. Hij is erg intelligent en heel, heel, snel. Dat maakte het voor mij wel makkelijk.”

Smolders komt ruime seconde te kort

Harrie Smolders moest met Cas 2 ruim een sonde toegeven op Ehnings tijd. Hij noteerde een tijd van 36,36 seconden, goed voor de vierde plaats. De Fransman Simon Delestre eiste met Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray) in een tijd van 35,52 seconden de tweede plaats op. De derde plaats ging naar de eerste starter in de barrage, de Zweed Peder Fredricson op de KWPN’er H&M Christian K (v. Namelus R) die 36,07 seconden nodig had.

Bron persbericht/Spring-reiter.de