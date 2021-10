Harrie Smolders vijfde met Uricas v/d Kattevennen in 4* 1,50m St. Tropez

Lang heeft Harrie Smolders de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) nog niet onder het zadel, maar de eerste successen komen binnen. Op het CSI4* in St. Tropez liep de negenjarige hengst gisteren zijn eerste internationale 1,50m-proef en werd met een foutloze ronde vijfde. Benoit Cernin won voor eigen publiek de rubriek met Cookie de Vesvre (v. Dollar Dela Pierre).

Uricas v/d Kattevennen kwam eind februari in de stallen van Harrie Smolders. De Holsteiner was onder de Belg Alexander Housen al succesvol met onder meer een vijfde plaats op het WK voor zevenjarige springpaarden in Lanaken. Smolders maakte het internationale debuut met de zoon van Uriko in mei in Valkenswaard.

Het concours in St. Tropez is de eerste vier-ster voor Uricas. Na twee foutloze omlopen in het 1,45m, was Smolders gisteren opnieuw foutloos met de hengst, nu in het 1,50m direct op tijd. Met een tijd van 62,41 seconden werd het paar vijfde.

De winst ging naar de Fransman Benoit Cernin die de negenjarige Cookie de Vesvre in zijn tweede 1,50m-parcours foutloos rondstuurde in 57,99 seconden. Giampiero Garofalo uit Italië werd tweede in het zadel van Cava (v. Cadensky) in een tijd van 58,61 seconden. Op de derde plaats opnieuw een Fransman, Paul Delforge met Terre du Banney (v. Crown Z). Delforge klokte 61,31 seconden. Twee tiende voor Harrie Smolders werd Aurelien Leroy vierde met de Chacco Blue-dochter Coree.

Bron Horses.nl