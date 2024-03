Harrie Smolders: ‘Voor het paard zo makkelijk mogelijk maken’

De Rolex Grand Prix van The Dutch Masters in Den Bosch kende afgelopen zondag een zinderende ontknoping met Willem Greve, die voor het eerst in de geschiedenis voor Nederland een Grote Prijs uit de Rolex Grand Slam serie won. Een fenomenale derde plaats was er voor Harrie Smolders, die onlangs nog als Ruiter van het Jaar 2023 gehuldigd werd. De ruiter uit Lage Mierde mocht deze eretitel voor de derde keer in ontvangst nemen. Doorslaggevend was daarbij zijn winst in de Global Champions Tour, met name bijeen gereden met zijn toppaarden Monaco N.O.P. (v. Cassini II) en Uricas van de Kattevennen (v. Uriko).

Vlak voor zijn huldiging in Den Bosch reflecteert Smolders: “Het is een mooie eer om deze titel in ontvangst te mogen nemen. We staan meestal niet zo stil bij de prestaties die we neerzetten, vaak kijken we alweer vooruit naar het volgende. Het afgelopen jaar is een succesvol jaar geweest, dit soort titels bieden daar een mooie reflectie op.”

Pieken op juiste moment

Hoe bereikt Harrie Smolders steeds weer nieuwe topprestaties, hoe weet hij zijn paarden zo te managen dat ze altijd pieken op het juiste moment? Is hij in zijn achterhoofd al bezig met de Olympische Spelen in Parijs, hoe ziet de planning eruit voor de komende tijd? En doet mentale druk de ervaren ruiter nog iets?

Je leest het allemaal in een interview met Smolders in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.