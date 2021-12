Harrie Smolders: ‘Weet niet hoe we foutloos over de hindernis kwamen‘

Harrie Smolders is tweede geworden in de WB-etappe van Londen. Op de eerste hindernis beleefde Smolders een angstig moment toen zijn twaalfjarige ruin Monaco (v. Cassini II) leek te twijfelen. “Ik wilde door van buiten naar binnen te rijden, al een galopsprong weglaten in de eerste lijn. Maar Monaco werd daardoor wat verrast. Ik weet niet hoe we foutloos over de hindernis gekomen zijn, maar het is in ieder geval gelukt”, lacht de ruiter.

Smolders: “Daarna moest ik toch wel even tijd nemen tot de derde hindernis om weer het goede ritme te krijgen. Met zo’n start toch nog tweede worden, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn.” Na hindernis drie ging het vloeiend en overtuigend foutloos over de finish in 36,77 seconden. Daar dook alleen de 22-jarige Harry Charles onder met zijn merrie Stardust. Met zijn overwinning in Londen gaat de Brit ook naar de tweede plaats in de tussenstand van de wereldbeker.

Bekijk een samenvatting van de barrage via deze link.

Naar Leipzig?

Smolders zette in Londen, in zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, een goede stap richting de finale in Leipzig. “Ik wil in principe wel naar Leipzig, maar het is nu wel heel onzeker hoe het de komende maanden gaat lopen. Dat is heel lastig plannen. Het is nu nog onduidelijk of de wedstrijden in Amsterdam en Basel begin volgend jaar doorgaan. Ik heb begin januari een vlucht voor drie paarden naar Florida geboekt om daar op het Winter Equestrian Festival te rijden. Maar ik houd ook een aantal paarden in Europa voor wedstrijden.”

Monaco rust

Morgenavond wordt in Londen de Grote Prijs verreden. “Ik weet nog niet welk paard ik daarin start”, laat Smolders weten. “Monaco krijgt nu rust. In de eerste ronde van de wereldbekerwedstrijd vandaag sprong Monaco zo makkelijk en lichtvoetig. Het kostte hem bijna geen moeite.”

Tussenklassement

In de tussenstand van de wereldbeker gaat de Ier Denis Lynch na zes van de tien wedstrijden aan de leiding. Kevin Jochems, wiens toppaard Turbo Z afgelopen week is verkocht aan de Mexicaan Carlos Hank Guerreira, staat met 30 punten op de vierde plaats. Harrie Smolders komt na Londen direct binnen op plaats 15.

Tussenklassement

Bron: KNHS / Horses.nl