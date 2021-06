Ehning wint golfkarretje, Smolders maakt lelijke smak

In het 1m50 op Knokke Hippique liep de barrage niet goed af voor Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II). Een onverwachte reactie van zijn paard leidde tot een nare val. Smolders kon wel zelf de ring verlaten. De winst in de vijfsterrenrubriek ging naar Marcus Ehning met A la Carte NRW (v. Abke 4). De Duitser mag een golfkarretje ter waarde van 16.500 euro mee naar huis nemen.

Tweede was de Amerikaan Spencer Smith met Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof). Smith is lekker bezig, hij was vorig weekend derde in de GP van Stockholm. Europees Kampioen Martin Fuchs werd derde op The Sinner (v. Sanvaro).

Smolders lelijk ten val in barrage

Harrie Smolders kwam lelijk ten val met Monaco (v. Cassini II) in de barrage. De Nederlander was net als tweede gestart in de barrage en stuurde zijn bruine in een vrij normale lijn op een grote oxer af, toen het paard in de afzet besloot om abrupt rechtsaf te slaan. Monaco sprong dwars door de staander en Smolders vloog er af. Zijn paard leek hem daarna ook nog met een hoef te raken. Een nare val. Smolders bleef even liggen, maar kon uiteindelijk toch zelf te voet de arena verlaten. Ook het paard leek ongeschonden uit het avontuur te zijn gekomen.

De overige Nederlandse deelnemers hadden springfouten in de basisomloop en klasseerden zich niet.



Ehning: ‘Hij brult de boel bij elkaar, maar springt geweldig’

Winnaar Marcus Ehning vertelt na afloop erg tevreden te zijn. “Ik had twee keer een lekkere voorwaartse afstand, maar ik moest hem ook drie keer laten wachten. De galop van dit paard is enorm, dat maakt alle verschil. Dit is pas zijn tweede wedstrijd nadat hij geblesseerd is geweest en ik ben gewoon erg blij dat ik weer met hem kan springen. Hij is zes maanden thuis geweest. Het is wel een gek paard hoor. Hij is een hengst, maar verder niet lastig. Alleen hij brult enorm, je herkent zijn geluid altijd. In de losrijdring loopt hij altijd te gillen, maar dat is meer omdat hij zin heeft om te gaan en een beetje afgeleid is. Een kind in een snoepwinkel. Eenmaal in de wedstrijdring heeft hij alle focus en is het een plezier om met hem te springen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht