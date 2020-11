Harrie Smolders: ‘Alsof je een vervanger zoekt voor Messi of Ronaldo’

Tussen mei en december 2018 stond Harrie Smolders bovenaan de wereldranglijst. Sindsdien nam hij afscheid van zijn toppaarden Emerald en Don VHP Z en is zijn ranking teruggevallen naar plaats 20. Met steun van zijn leerlinge Jennifer Gates kan de Nederlander tegenwoordig rekenen op onder meer Dolinn (v. Cardento) en Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). Die paarden zou de Nederlander volgend jaar graag meenemen naar Tokio. Dat vertelt Smolders vanuit Wellington, Florida, aan de Franse website Grandprix Info.

Smolders is van plan om het komend indoorseizoen een paar keer heen en weer te vliegen tussen Europa en de VS, zo vertelt hij. “De situatie is elke dag anders, dus het is lastig plannen. Voorlopig is geduld vereist. Ik denk dat we ook dankbaar moeten zijn dat we ons werk in zulke onzekere tijden kunnen doen.”

Afscheid van Don VHP Z

Gevraagd naar het afscheid van toppaard Don vertelt Smolders: “Don wordt binnenkort zeventien. Hij is de afgelopen vier à vijf jaar extreem consistent geweest. Hij is absoluut het beste paard dat ik in mijn carrière heb gekend. Hij heeft niet eens zóveel concoursen gewonnen, maar het aantal foutloze rondes dat hij op 1.60m niveau heeft gelopen, is zeer indrukwekkend (111 in totaal). Omdat veel van de grootste competities niet konden worden gehouden, besloten we hem met sportief pensioen te doen. De afscheidsceremonie was in Valkenswaard. We hadden natuurlijk gehoopt hem een ​​ceremonie te geven voor volle tribunes en veel fans, maar dat kon pas volgend jaar gebeuren. In de huidige situatie was Valkenswaard de wedstrijd waar hij de meeste aandacht zou krijgen, vooral dankzij sociale media.”

Messi of Ronaldo vervangen

De zoektocht naar een nieuw toppaard vergelijkt Smolders met het zoeken naar een opvolger voor de voetballers Messi of Ronaldo: “Als ik echt zou proberen om Emerald of Don op korte termijn te vervangen, dan zou ik snel depressief worden, denk ik. Ik geniet er enorm van om paarden vooruit te helpen en de hele reis die daarbij komt kijken. Dat geeft me veel plezier, net als het succes van mijn leerlingen. Ik beleef alleen plezier aan het rijden op het hoogste niveau wanneer ik ook op één van de beste paarden ter wereld kan rijden. Maar we doen natuurlijk wel ons ​​best om ooit weer zo’n goed paard te vinden.”

Dolinn

Gevraagd naar zijn beste troeven op dit moment wijst Smolders vooral naar Dolinn (v. Cardento), die nu al een paar maanden in de schijnwerpers staat: “Ze is twaalf jaar, werd tweede op het NK en behaalde goede resultaten op de CSI 5 * in Grimaud en Valkenswaard. Volgend jaar zou ze mijn eerste paard moeten zijn.” Smolders noemt ook de negenjarige Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). “Dat is een veelbelovend paard, met veel capaciteiten. Die twee paarden zouden volgend jaar deel moeten uitmaken van de grote sport en dan ook kans maken op een plek voor Tokio. Als de Spelen dit jaar waren gehouden, had ik het Nederlandse team niet kunnen halen. Nu ze volgend jaar zijn, zie ik mogelijkheden.”

Nederlands team op golfbeweging

De Franse interviewer vraagt Smolders ook hoe het kan dat Nederland de laatste tijd wat minder prominent bovenaan staat internationaal. “Ik geloof dat er geen land is dat medailles kan winnen in elk kampioenschap. Soms zit je op een soort golf en heb je vijf goede paarden met vijf goede ruiters tegelijk. Maar andere keren is het niet zo eenvoudig. Wij hebbben een aantal goede ruiters, maar het is moeilijk om altijd een kampioenspaard op stal te hebben. Dat hoort ook bij onze sport: de grootste uitdaging is het vinden en trainen van een paard dat in staat is om medailles te winnen. Bovendien bevinden we ons in een handelsland en zijn we niet bang om paarden te verkopen. Het kost dus tijd.”

