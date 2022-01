Harrie Smolders in top tien FEI wereldranglijst springen

Harrie Smolders is naar de tiende plaats geklommen in de FEI wereldranglijst springen. Peder Fredricson staat nog steeds bovenaan. Martin Fuchs stond vierde, maar is naar de tweede plaats gestegen. Hierdoor is Daniel Deusser een plaats gezakt. Deusser staat nu op de derde plaats.

Henrik von Eckermann die eerder in de top 3 stond, is naar de vierde plaats gegaan. Naast Von Eckermann heeft Ben Maher ook een plaats in de top 5 gekregen. De Britse ruiter stond zevende en ging twee plaatsen omhoog.

Houtzager stijgt 41 plaatsen, Van der Vleuten 21ste

Maikel van der Vleuten is vier plaatsen gestegen, waardoor hij nu 21ste staat. Op de 60ste plaats staat Jur Vrieling, nadat hij vier plaatsen is gezakt. Sanne Thijssen en Kevin Jochems zijn zeven plaats naar boven gegaan. Thijssen staat nu 64ste en Jochems 89ste. Bart Bles, Kim Emmen, Frank Schuttert en Leopold van Asten zijn ook enkele plaatsen gestegen. Willem Greve is op de 73ste plaats blijven staan. Marc Houtzager is 41 plaatsen naar boven geklommen. De Nederlandse springruiter staat nu 133ste.

Bekijk hier de FEI wereldranglijst springen

Bron: Horses.nl/FEI