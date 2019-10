Harrie Smolders komt drie tiende te kort voor winst in Columbus

De Welcome Class op het 3* Concours in Columbus-Johnstown in Amerika was gisteravond een spannende wedstrijd. De acht combinaties die in de barrage van het 1,50m-parcours van start gingen, streden fel om de zege. Andrew Kocher was met de KWPN-merrie Dyrusa H (Zirocco Blue VDL x Corland) hierin de snelste. Maar Harrie Smolders zat met Hocus Pocus de Muze (Tinka's Boy x For Pleasure) de Amerikaan op de hielen en werd op drie tiende tweede.

Met alleen Andy Kocher nog te gaan, had Harrie Smolders de leiding in handen genomen op Lisa Noorens voormalige paard Hocus Pocus de Muze. Met de twaalfjarige BWP’er finishte Smolders in een scherpe tijd van 36,78 seconden.

Maar Kocher wist in de laatste rit toch nog onder de tijd van Smolders te duiken. De Amerikaan had wel het geluk aan zijn zijde met twee forse touche’s bleef hij toch nul met de Zirocco Blue-dochter Dyrusa H en klokte 36,48 seconden. Daarmee was de Welcome Class voor de Kocher.

Andy Kocher heeft de KWPN-merrie, gefokt door Hazenberg, sinds mei dit jaar in zijn bezit. Hij reageerde opgelucht na afloop: “Ik wist dat ik snel was, maar het leek alsof ik er een paar balken af had. Het publiek bleef echter roepen dus ik dacht dat ze wel waren blijven liggen. Harrie was heel snel dus ik moest alles op alles zetten. ik ben blij dat ik gewonnen heb.

Achter Smolders werd Nicole Simpson derde op Akuna Mattata (Quinar x Landwind II) in 37,61 seconden.

Bron Persbericht