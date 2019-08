Harrie Smolders snelt met Cas naar zege in Londen

Op de Global Champions Tour in Londen was Harrie Smolders gisteravond zeer snel in het 1,55m direct op tijd, de eerste ronde van de Champions League. Smolders stuurde de Indoctro-zoon Cas 2 in 66,57 seconden over de finish, ruim twee seconden sneller dan Constant van Paesschen en Vendetta Treize (v. Diamant de Semilly). In de eerste ronde van de League gaan Ben Maher en Olivier Philippaerts met hun KWPN'ers Explosion W (v. Chacco-Blue) en en H&M Extra aan de leiding.

Harrie Smolders moet het EK in rotterdam aan zich voorbij laten gaan omdat Don VHP Z niet in de juiste vorm verkeerd. Die vorm heeft de twaalfjarige Indoctro-zoon Cas wel. Dit voorjaar rijdt Smolders het paard regelmatig in de prijzen. Zo ook gisteren in het 1,55m waar het paar overtuigend naar de overwinning galoppeerde.

De winnende tijd van 66,57 seconden was ruim twee seconden sneller dan de nummer twee Constant van Paesschen die met Vendetta Treize 68,83 seconden nodig had. De Ier Darragh Kenny werd derde op Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) in 68,96 seconden.

De twee overige Nederlanders, Jur Vrieling met Davall (v. Zavall VDL) en Kim Emmen op Delvaux (v. Chacco-Blue), hadden ieder een balk en eindigden als 32ste en 33ste.

In de eerste omloop van de Champions League in Londen ging naar de London Knights met Ben Maher/Explosion en Olivier Philippaerts/H&M Extra. Beide koppels bleven foutloos en hebben twee seconden voorsprong op Valkenswaard United met Marcus Ehning met Cristy (v. Canturo) en Alberto Zorzi met de KWPN’er Danique (v. Zento).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl