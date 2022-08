Harrie Smolders terug in top tien FEI Longines wereldranglijst

Op de gisteren door de FEI gepresenteerde Longines wereldranglijst van springruiters staan de vier door bondscoach Jos Lansink geselecteerde ruiters van TeamNL voor het WK volgende week in Herning bij de beste 52 ruiters van de wereld. Harrie Smolders is op plaats 8 de hoogst geklasseerde landgenoot.

De springruiters van TeamNL hebben de afgelopen maanden sterk gepresteerd tijdens de landenwedstrijden en in Grote Prijzen in aanloop naar het WK volgende week in Herning. Het team van bondscoach Jos Lansink heeft zich daarmee tot de favoriete landen geschaard dat een gooi doet naar de medailles.

Ook als we naar de individuele ranking op de FEI Longines wereldranglijst kijken dan staat het er goed voor. Gisteren publiceerde de wereldpaardensportbond de ranglijst, die is opgemaakt over de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022. De Nederlandse springsport heeft vier ruiters bij de beste 52 ruiters van de wereld, die allen door Lansink geselecteerd zijn voor het WK.

Smolders op plek 8

Harrie Smolders is weer terug in de top 10 en staat nu dankzij zijn uitstekende resultaten in het afgelopen jaar op de achtste plaats. Smolders kwam van plaats 11. In juli had hij een succesvolle maand, met onder andere twee foutloze omlopen in de Nations Cup in Falsterbo.

Van der Vleuten stijgt

Maikel van der Vleuten steeg ten opzichte van de maand juni zes plaatsen naar nummer 18. Jur Vrieling klimt ook gestaag omhoog en is nu de nummer 33 op de wereldranglijst. In juni bezette hij nog plaats 41. Sanne Thijssen moest een paar plaatsen toegeven en vindt zichzelf terug op plaats 52.

Ook Greve stijgt

Dat is vier plaatsen hoger (56) dan Willem Greve, die het WK aan zich voorbij moet laten gaan na zijn val veertien dagen geleden in Veeningen. Greve’s ijzersterke foutloze ronden in de landenwedstrijden zijn goed voor een verbetering van 17 plaatsen.

Reuzenstap Hessel Hoekstra

Hessel Hoekstra, de meereizend reserve naar het WK in Herning, maakt reuzestappen op de FEI ranking. Sinds zijn opmars met Icoon VDL in de Grote Prijzen van Eindhoven, Geesteren, Rotterdam en Falsterbo staat Hoekstra nu op plaats 291. Hij kwam van 381.

Klik hier voor de volledige FEI Longines wereldranglijst voor springruiters

Bron KNHS