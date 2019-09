Harrie Smolders’ voormalige topper Exquis Powerfee gestorven

Het voormalige Grand Prix-paard Exquis Powerfee (v. Fedor) van Harrie Smolders is afgelopen nacht op 22-jarige leeftijd overleden. De AES en ISH goedgekeurde hengst genoot sinds 2017 van zijn pensioen op de Ierse Drumhowan Stud, die gerund wordt door Eamon en Gladys Mc Ardle. De Belgische website Horseman.be maakte dit zojuist bekend.

Onder Harrie Smolders maakte de Fedor-zoon Exquis Powerfee een succesvolle carrière door. Vooral als het op snelheid aankwam was de KWPN’er bijna niet te kloppen. Smolders won met Powerfee ongeveer 20 ranking proeven onder meer in 2013 de Gemeente ‘s-Hertogenbosch Prijs over 1,50m.

In 2017 vertrok de hengst naar Ierland en stond ter dekking op de Drumhowan Stud. Hij was in eigendom van wijlen Jos Verlooy en Ton Kies.

