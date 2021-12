Harry Charles winnaar 1.60 m CSI5* Geneve, Harrie Smolders derde

Harry Charles en de KWPN ruin Borsato (v.Contendro I) wonnen vanmiddag in Geneve de tweede kwalificatie voor de Rolex Grand Prix die morgenmiddag verreden wordt. In een barrage met tien deelnemers wist de Ier de snelste tijd te klokken. Tweede werd voormalig Wereld- en Olympisch kampioen Rodrigo Pessoa die met Carlito's Way 6 door de finishlijn kwam in 36,29 seconden. Daar kort achter werd Harrie Smolders met Monaco (v.Cassini II) derde in een tijd van 36,75 seconden.

Het was geen makkelijke opgave deze proef over meervoudige sprongen. De eerste hindernis was een enkelvoudige sprong maar daarna kwamen nog vier dubbelsprongen en een viersprong. Vooral de uitsprong van die viersprong bleek voor diverse paarden een oxer te ver.

Sanne Thijssen

Voor Sanne Thijssen was het een extra belangrijke rubriek daar dit haar laatste kans was om zich te plaatsen voor de Rolex Grand Prix waarvoor zich in totaal 40 deelnemers plaatsen via de twee kwalificaties.

Helaas mocht het niet zo zijn en kreeg ze een fout met Hi There (v.Nabab De Reve) waarmee het paar 20ste werd.

Uitslag

bron: Horses.nl