Hocus Pocus de Muze nieuwe troef Harrie Smolders

Sinds kort heeft de nummer 1 van de wereld Harrie Smolders een nieuw paard onder het zadel. Begin november debuteerde Smolders met de Tinka's Boy nazaat Hocus Pocus de Muze in het 1.50m in het Belgische Lier met een balk als resultaat.

Smolders nam de teugels van de vos over van Lisa Nooren. In september werd Nooren nog tweede in het 1.45m in Maçon. In Vragender werd Lisa Nooren in 2016 tweede met het kleine vosje en vertelde vol lof over hem: “Ik heb een super beestje. Hij denkt dat ie wel twee meter groot is. Zo dapper is hij.”

Klein maar dapper

Nooren gaat verder: “Goed springen kon hij altijd al, maar hij houdt zijn hoofd laag en was zoekende in zijn balans. Ik moest er best wel aan wennen. Dan landde hij bijna op de kop en schoot de cap voor m’n ogen, maar hij is nu constanter geworden in zijn ritme. Ik denk dat hij nog veel hogere proeven kan springen”. Dat hij hogere proeven kan springen is wel gebleken, inmiddels is hij succesvol uitgebracht in het 1.55m.

