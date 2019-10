Nationale GP van Lier voor Harrie Smolders en Corrada

Op het Azelhof in Lier werd gisteravond de nationale Grote Prijs van Lier verreden. In de barrage van de 1,40m-rubriek in de Silver League wedstrijd was Harrie Smolders met de Oklund-dochter Corrada een halve seconde sneller dan Kendra Brinkop en Kismet van de Lentakker (v. Lordanos).

Elf combinaties gingen in de barrage van de Grote Prijs van start. De uiteindelijke top drie leverden een felle strijd die in het voordeel van Harrie Smolders werd beslecht. Smolders in het zadel van Corrada finishte in een tijd van 31,99 seconden. De twaalfjarige merrie, gefokt door Reesink Horses, heeft dit jaar nog niet zoveel gelopen en toonde weer in vorm te zijn.

Stephex-amazone Kendra Brinkop klokte een tijd van 32,48 seconden met de negenjarige Kismet van de Lentakker en werd tweede. Op de derde plaats in 32,67 eindigde Christophe Vanderhasselt met Cana Van de Blom (v. Kashmir van Schuttershof).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horseman.be