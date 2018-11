Net geen winst voor Smolders en Emerald

In de eerste omloop van de Global Champions League kwam Harrie Smolders donderdagavond nog uit op vijf strafpunten met Emerald, maar vrijdagavond liet het duo zich weer zien waar ze goed in zijn. Met een foutloze barrage in de 1,55m-rubriek in 45,61 seconden moesten Smolders en Emerald in Doha alleen Christian Ahlmann voor laten gaan.

Ahlmann was met Caribis Z (v. Caritano) nog eens een halve seconde sneller aan de finish dan Smolders en klokte af op 45,06 seconden. Donderdag bleef de Duitse ruiter ook al foutloos in de 1,55m-rubriek op tijd, maar toen liet hij de schimmelhengst in de achtste tijd rondgaan.

Smolders en de Diamant de Semilly-hengst werden gevolgd door Shane Sweetnam, die met Main Road (v. Heartbeat) in 45,80 seconden aan de finish van de barrage kwam. De Ierse ruiter was daarmee een fractie sneller dan Karel Cox met Dublin van Overis (v. Darco), die in 45,81 seconden finishte. Zijn landgenoot Pieter Devos maakte met Claire Z (v. Claerway) de top 5 compleet.

