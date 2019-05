Razendsnelle Sander Geerink grijpt twee hoofdprijzen

Sander Geerink was goed op dreef vandaag op CSI Valkenswaard en schreef maar liefst twee rubrieken op zijn naam. Met Pandora (Perigueux x Lordanos), die Geerink pas een paar maanden onder het zadel heeft, won hij met een razendsnelle rit het 1,40 m. Dat kunstje herhaalde Geerink met Jetski E.B. (Dakar VDL x Cascavelle) in de finale voor vijfjarigen.

In het 1,40 m. klokte Sander Geerink 56,70 seconden. Dat was twee seconden sneller dan de 58,69 van Kevin Jochems met Enjoy (Viceroy x Mendel). De in België wonende en voor Azerbaijan rijdende Patrick McEntee zette met Alice Mury Marais Z (Air Jordan x Calvin Z) de derde tijd neer en verwees Harrie Smolders naar de vierde plek. Hij had Monaco (Cassini II x Contender) van zijn pupil Jennifer Gates onder het zadel.

Opnieuw twee seconden voorsprong

Valkenswaard was de eerste wedstrijd van Geerink met Jetski E.B. maar dat weerhield hem niet om ook in de finale voor vijfjarigen de concurrentie op twee seconden achterstand te houden. Het duo finishte in 60,49, Bas Moerings had er met Jesther (Cardento x Guidam) 62,49 seconden voor nodig. De Britse Emma Stoker maakte met Skylandria Z (Super Trooper de Ness x Indoctro) de top drie compleet.

Uitslag 1,40 m.

Uitslag vijfjarigen

Bron: Horses.nl