Harrie Smolders reed gisteren voor de derde keer een vijfsterren wedstrijd met Bingo du Parc (Mylord Carthago x Diamant de Semilly), zijn tienjarige Selle Français ruin. Het leverde de derde plaats in de Rolex GP van Wellington op. "Hij deed het fantastisch" aldus Smolders.

“Dit was een serieuze test, een echt groot gebouwde rubriek. We hebben vandaag meerdere combinaties gezien, die waarschijnlijk naar Tokio gaan. Voor mij gevoel zijn er nog wel dingen die ik kan verbeteren, dus hopelijk kunnen we binnenkort nog dichterbij Deusser komen, of hem zelfs verslaan. Maar voor nu ben ik erg tevreden met mijn paard.”

Bluman: ‘Altijd in Gemma W geloofd’

De tweede plaats ging gisteren naar Daniel Bluman uit Israël, die een fractie sneller dan Smolders was. Bluman rijdt op de tienjarige KWPN-merrie Gemma W (Luidam x Unaniem), die gefokt werd in Putten, door Alan Waldman. “Ik was niet verbaasd dat Daniel Deusser sneller was, hij is een klasse apart en het is altijd een beetje vervelend voor ons als hij meedoet” lacht Bluman. “We moeten ons best doen om net zo goed te worden. Ik was ontzettend blij met een soepele ronde en Gemma was fantastisch.” Bluman rijdt de merrie nu vijf jaar: “Dit is ons eerste jaar op vijfsterrenniveau en ik heb altijd in haar geloofd. Ze is heel, heel speciaal en ik was niet verbaasd over hoe goed ze het deed.”

Daniel Bluman met Gemma W. Foto: Sportfot.

Bron: Persbericht

