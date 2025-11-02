Smolders na tweede plaats in GCT seizoen 2025: ‘Heel trots’

Zaterdagavond werd de Belgische ruiter Gilles Thomas gekroond tot 2025 Longines Global Champions Tour kampioen, na een seizoen dat de boeken ingaat. Thomas is de jongste winnaar ooit. Harrie Smolders eiste de tweede plaats in het kampioenschap op, na een seizoen met maar liefst drie GCT GP overwinningen met Monaco. Voor de Deen Andres Schou was de derde plaats dit seizoen.

Smolders won de serie in het verleden al twee keer. Hij nam afgelopen weekend zijn tweede paard Bingo du Parc mee naar Ryiad om de tweede plaats veilig te stellen. “Dit was een geweldig seizoen en ik ben echt trots op de gelijkmatigheid die we hebben kunnen laten zien. Gilles heeft een uitzonderlijk goed seizoen gereden en verdient deze overwinning volledig. Om in dit kampioenschap tweede te kunnen worden, is iets om trots op te zijn. Smolders richt zijn pijlen nu op de afsluitende LGCT Super Grand Prix in Praag. “Dat is altijd een hoogtepunt in het jaar, waarbij de besten tegen elkaar strijden. Ik kijk er naar uit. Mijn paarden zijn in uitstekende vorm en na zo’n sterk seizoen ga ik met heel veel motivatie naar Praag.” De Nederlander is vrij duidelijk over zijn ambities: “Het doel is simpel: het jaar afsluiten op een hoogtepunt.”

Jongste winnaar ooit

Gilles Thomas lachte na afloop: “Ik heb er eerlijk gezegd geen woorden voor. Ik heb hier alleen maar van kunnen dromen. Om hier nu aan het einde van het seizoen te staan met deze titel is ongelooflijk. Een belonging voor het hele team, alle paarden en iedereen die me steunt. Het is echt een privilege om zij aan zij te rijden met ruiters die ik al bewonderde toen ik klein was.”

2025 Longines Global Champions Tour – Eindstand klassement

1. Gilles Thomas – 287 pts



2. Harrie Smolders – 246 pts



3. Andreas Schou – 221 pts



4. Denis Lynch – 219 pts



5. Christian Kukuk – 209 pts



6. Simon Delestre – 204 pts

