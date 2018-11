Smolders tweede in Global Champions Tour 2018: ‘Ben was een klasse apart’

De GP van Doha vormde zaterdag de afsluiter van de Global Champions Tour 2018. Ben Maher was niet meer te verslaan na zijn overwinning in de een-na-laatste etappe in Rome. De Brit liet desondanks geen enkele ruimte voor zijn concurrenten en voegde ook Doha toe aan zijn lijst met overwinningen. Liefst vier van de zestien etappes waren dit jaar voor Maher. Harrie Smolders moest er in Doha nog hard aan werken om met de tweede plaats in het eindklassement - en de bijbehorende € 190.000 - aan de haal te gaan.

De Nederlander, die vorig jaar de Global Champions Tour won, werd derde in Doha en hield zich daarmee in het eindklassement naaste concurrenten Nicola Philippaerts (derde) en Alberto Zorzi (vierde) van het lijf. “Ik ben erg blij met Don en Emerald, ze deden het weer super dit jaar.” Smolders won de GP van Hamburg dit jaar en stond ook in Doha en in Parijs op het podium.

Het was volgens Smolders wel duidelijk dat alleen nulrondjes rijden onvoldoende is om de Tour te winnen. “Ben heeft vier Grand Prix gewonnen, dus het gaat niet alleen om foutloos rijden. Je moet ook heel erg snel zijn. Dat is een grootse prestatie en Ben was dit jaar echt een klasse apart. Hij was gewoon echt beter.” Maher won niet alleen de Champions Tour van 2018, zijn team London Knights won ook de Champions League.

‘Met Explosion kan alles’

De kampioen zelf bedankte een groot aantal mensen voor en achter de schermen. “Ik heb veel fantastische paarden mogen rijden totnogtoe, maar meedoen om de titel lag buiten bereik. Ik weet niet of ik ooit nog zo’n seizoen als dit zal hebben, op zich heb ik niks anders gedaan dan anders, maar alles ging goed en ik heb geweldige paarden.”

Met de KWPN-gefokte Explosion (v. Chacco Blue) reed Maher voor het eerst op het hoogste niveau in Shanghai. Daar werd het duo direct tweede in de GP, wat ook voor Maher een verrassing was. “We zijn op dat goede resultaat gaan voortbouwen. Het is zo’n leuk paard, hij heeft echt plezier in zijn werk. Als je op een paard zoals Explosion zit, dan krijg je het gevoel dat alles mogelijk is.”

Super GP in Praag

Nieuw op de kalender van de Global Champions Tour is de ‘super Grand Prix’ in Tsjechië in december. Alle etappewinnaars van het jaar strijden daar tegen elkaar. Behalve voor Harrie Smolders is er ook een startkaart voor Frank Schuttert, die de GP in Valkenswaard won.

Ook Maher kijkt uit naar Praag: “Het is wordt weer een nieuwe ervaring, want ik heb nog nooit een indoor gesprongen met Explosion. Maar voor nu laat ik dit eerst maar eens bezinken.”





Eindklassement Global Champions Tour 2018

Uitslag GP van Doha

Bron: Global Champions Tour / Horses.nl