Smolders voor tweede keer op rij ‘Ruiter van het Jaar’

Harrie Smolders uit Lage Mierde is voor de tweede achtereenvolgende keer in zijn carrière verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar’. De uitverkiezing heeft de TeamNL ruiter vooral te danken aan het feit, dat hij van mei tot en met december 2018 op de eerste plaats van de FEI Wereldranglijst stond. Op zaterdagavond, 16 maart, zal Harrie Smolders op Indoor Brabant worden gehuldigd als Ruiter van het Jaar 2018.

De door het Bestuur van Indoor Brabant ingestelde Commissie heeft zich voor de 53-ste keer gebogen over de verrichtingen van de Nederlandse paardensporters. Tijdens de Wereldkampioenschappen in Tryon werden weliswaar (para)Olympische teamkwalificaties behaald (dressuur, springen en paradressuur) -en dat is op zich verdienstelijk en betekent dat ons land in de desbetreffende disciplines tot de beste acht landen ter wereld behoort- maar de medailles kwamen uitsluitend op het conto van de paradressuurruiters en de menners (teamzilver voor Koos de Ronde en Bram en IJsbrand Chardon). De paradressuurruiters waren zelfs heel succesvol (teamgoud en tweemaal individueel goud voor zowel Rixt van der Horst als Sanne Voets).

Nominaties

De Commissie, bestaande uit Anky van Grunsven, Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis, kende vier nominaties voor de titel ‘Ruiter van het Jaar’ toe. In alfabetische volgorde: De beroepspikeur Rick Ebbinge, paradressuuramazone Rixt van der Horst, springruiter Harrie Smolders en paradressuuramazone Sanne Voets.

Eervolle vermelding

De Commissie kende evenals vorig jaar één eervolle vermelding toe. Die valt het Paradressuurteam ten deel, bestaande uit Nicole den Dulk, Rixt van der Horst, Frank Hosmar en Sanne Voets. Zij werden in Tryon als team op fraaie wijze wereldkampioen en Nederland komt daarmee op de shortlist voor deelname aan de Paralympics van Tokyo 2020 te staan.

Keuze

Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur uit naar het toekennen van de eretitel ‘Ruiter van het Jaar’ aan een individuele sporter. Daarmee viel het Paradressuurteam ondanks de prachtige wereldtitel af voor een nominatie.

Eerste plaats FEI-ranking doorslaggevend

Uit de groep van de ditmaal vier genomineerde paardensporters gaat naar het unanieme oordeel van de Commissie de titel ‘Ruiter van het Jaar’ over 2018 beoordeeld, naar Harrie Smolders. Doorslaggevend was daarbij zijn acht maanden durende eerste plaats op de wereldranglijst in de springdiscipline. Een discipline, die meer dan welke andere hippische tak mondiaal wordt beoefend en waarin de concurrentie groot is. Met een reeks van goede prestaties wist Harrie deze toppositie vast te houden, wat veel zegt over zijn kwaliteiten als ruiter en trainer. Zowel Emerald als Don VHP Z N.O.P. werden door hemzelf naar de wereldtop gebracht; voorwaar geen sinecure.

Bron: KNHS