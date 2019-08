Harrie Wiering en Tim Franssen scoren in Beervelde

Harrie Wiering en Tim Franssen zijn goed op dreef in het Belgische Beervelde. In de jonge paarden rubrieken behaalden beide Nederlanders podiumplaatsen. In de 2* 1.40m rubriek was Wiering wederom te vinden op het podium en ook Franssen en Johnny Pals eindigden in de top van het klassement.

Bij de zesjarigen viel de winst in de 1.20m twee-fasen rubriek in handen van de voor Loewie Joppen rijdende Rodrigo Almeida en zijn Emerald’s Dream (v.Emerald). De Portugees klokte een snelle tijd van 32,79 seconden en schreef de rubriek op naam. Tim Franssen kwam met zijn Ghana FS Z (v.Glasgow vh Merelsnest) net twee-tiende langzamer dan Almeida en eindigde op een mooie tweede plaats. Harrie Wiering en Izzy P (v.Chacco-Blue) kwamen binnen in 33,17 en mochten als derde opstellen.

Zevenjarigen

In de zevenjarigen twee-fasen proef was het Gudrun Pateet die er met de overwinning vandoor ging. De Belgische klokte met No Mercy van t Kamerveld Z (v.Norton d’Eole) een tijd van 32 seconden rond en liet het Belgische volkslied klinken. Ook hier waren Franssen en Wiering op de plaatsen twee en drie te vinden. Franssen pakte in het zadel van Clindoeil a Mormoulin (v.Diamant de Semilly) de tweede prijs en Wiering stuurde Gweedore vd Groote Kamps Z (v.Glasgow vh Merelsnest) naar de derde plaats.

2* 1.40m

In de 1.40m direct op tijd rubriek stond Harrie Wiering met Fantasy Colada (v.Azteca VDL) geruime tijd aan de leiding en leek het Wilhelmus dan eindelijk voor de ruiter te gaan klinken. Toch was er nog één amazone die roet in het eten gooide voor Wiering en moest de ruiter toch in Louise Saywell zijn meerdere erkennen. De Britse dook bijna anderhalve seconde onder de al zeer snelle tijd van de Nederlander en greep met de Verdi TN-zoon Jensson de overwinning in een tijd van 56,87. Wiering werd tweede met een tijd van 58,26. Tim Franssen werd met Just On Time Z (v.Je T’Aime Flamenco) achtste en Johnny Pals met Carlotta (v.Conthargos) eindigde als tiende in de proef.

