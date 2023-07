Harrie Wiering snelt naar derde plaats in 1,50m Valkenswaard

In Valkenswaard is het nieuwe seizoen van de Longines Tops International Arena afgetrapt. De beste springruiters van de wereld hebben hun weg naar de terreinen van Jan Tops gevonden en springen dit weekend mee op het CSI4* concours. Denis Lynch pakte de hoofdprijs van de dag daar waar Harrie Wiering met Harley (v. Carrera) knap derde werd.

46 combinaties wisten hun weg te vinden naar de grote graspiste om de 1,50m rubriek direct op tijd te springen. Het was mooie sport en het niveau lag hoog want maar liefst 22 daarvan wisten foutloos te blijven met Dennis Lynch als aanvoerder. De Ier stuurde Hunter (v. Quintender) in 67.86 seconden naar de overwinning en bleef zo Max Kühner voor. Kühner stuurde de tienjarige Eic Cooley Jump The Q (v. Pacino) op zijn beurt in 68.17 seconden naar de tweede plaats.

Nederlanders maken top zes compleet

De top zes werd verder geheel compleet gemaakt door Nederlandse combinaties. Harrie Wiering voerde de boventoon en reed Harley in 69.21 seconden naar de derde plaats. Kevin Jochems volgde met Flying Jackie (v. Nabab de Reve) op de vierde plaats terwijl Maikel van der Vleuten de top vijf compleet maakte door Luigi D’eclipse (v. Catoki) nipt onder de 70 seconden naar huis te rijden. Gert Jan Bruggink bleef op zijn beurt de nummer één van de wereld Henrik Von Eckermann voor. Bruggink stuurde Vigalio Sho Z (v. Vigo D Arsouilles Stx) in 71.09 seconden naar plaats zes.

Bron: Horses.nl