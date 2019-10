Harry Allen razendsnel naar winst in Big Tour Indoor Wierden

Harry Allen mocht zojuist voorop rijden in de ereronde van de Big Tour op Indoor Wierden. De Ier hield zijn concullega's op achterstand na een zeven-koppige barrage en ging er met de hoofdprijs en ranking-punten vandoor. Monique van den Broek zette een goede barrage rit neer en eindigde als tweede achter Allen en voor haar landgenoot Vincent Geerink die de top drie compleet maakte.

Op het moment dat Harry Allen de ring binnen kwam rijden, stond Vincent Geerink met Fifty Fifty (v.Zirocco Blue) aan de leiding. De man uit Gelselaar reed een ronde met de kop en klokte een tijd van 34.66. Allen stuurde zijn Izzy by Picobello (v.Cicero Z) meer dan twee seconden sneller rond dan Geerink. Het Ierse toptalent reed een super strakke ronde, pakte de kortste lijn en dat resulteerde in een toptijd van 32.42 seconden. Allen pakte daarmee de leiding over van Geerink.

Top van het klassement

Monique van den Broek deed met Corsari van de Helle (v.Comme Il Faut) een goede poging Allen van zijn troon te stoten. De amazone reed net als Allen ook kort voor langs en reed een mooie foutloze rit in 33.76 seconden. Hiermee moest van den Broek haar meerdere erkennen in Allen maar eindigde de amazone wel op een knappe tweede plaats. Geerink eindigde uiteindelijk mooi als derde voor de Duitser Franz-Josef Dahlmann die met Coraline (v.Conthargos) vierde werd. Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) pakten een vijfde plaats en Britt Wiefferink en Alpha VDL (v.Corland) mochten als zesde opstellen.

