Harry Allen stuurt KWPN’er Guinness naar tweede plek GP Ornago

Terwijl broer Bertram Allen op zondag op het Amerikaanse continent in Wellington de overwinning in de wacht sleepte, was Harry Allen op het Europese continent in het Italiaanse Ornago op dreef. De jonge Ierse ruiter was met de KWPN'er Guinness (v.Nabab de Reve) net te langzaam voor de winst en moest Bryan Balsiger voor zich dulden in de 2* Grote Prijs.

Van de 48 combinaties die aan de start verschenen, schopten het er 12 tot de barrage. In de barrage was Bryan Balsiger met Clouzot de Lassus (v.Ugano Sitte) oppermachtig. De Zwitserse ruiter klokte een snelle tijd van 41.17 seconden en schreef de 2* 1.45m Grand Prix op zijn naam. Harry Allen zette met Guinness, gefokt door F. en P. Koster, de achtervolging in en kwam door de finish in 42.56 seconden. Dit was uiteindelijk goed voor een tweede plaats. Sven Fehnl en Ventago (v.Van Helsing) werden derde in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl