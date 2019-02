Harry Bruynseels overleden

Gisteren meldde de Belgische paardensport media dat Harry Bruynseels op 62-jarige leeftijd was overleden. Na een slepende ziekte stierf de vader van de Belgische topruiter Niels op 1 februari in het bijzijn van zijn familie.

“Harry Bruynseels was al jarenlang actief en geliefd in de paardensport”, schrijft Galop.be op de website. Hij begon zijn carrière in de mensport waarin hij zelfs een Belgische titel wist te behalen. Daarna maakte hij de overstap naar de springsport.

Bruynseels verwierf grote bekendheid als paardenhandelaar en natuurlijk als vader van de Belgische topruiter Niels. Hij is al die jaren altijd de steun en drijvende kracht achter Stal Bruynseels geweest en gebleven.

Bron Galop.be