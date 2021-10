Harry Charles naar winst in Horse of the Year Show GP

In de Leading Showjumper of the Year-rubriek was Harry Charles de grote man. De 22-jarige Brit hield in de barrage de concurrentie op achterstand en mocht voorop in de ereronde. Ben Walker moest genoegen nemen met plek twee. Angelie von Essen eindigde met de KWPN'er Daniel (v.Heartbreaker) op het podium, waar David Simpson met de KWPN'er Foudre F (v.Namelus R) net naast het podium eindigde.