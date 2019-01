Harry Charles raakt gouden medailles kwijt door positieve dopingtest

De FEI maakte twee dagen geleden bekend dat Harry Charles' paard Vivaldi du Dom op de Europese kampioenschappen in Fontainebleau positief was getest op het middel lidocaïne. Het middel, wat in huidcrème kan zitten, staat op de lijst Controlled Medication, de lijst met medicijnen die wel worden gebruikt bij paarden, maar niet zijn toegestaan op wedstrijden. Charles raakt zijn gouden medailles kwijt en het Britse team moet de gouden medaille afstaan aan de Duitsers. Tristan Marchal is opgeschoven naar de bronzen positie in het individuele klassement.

Afgelopen week werd bekend dat ook het B-monster van Harry Charles’ paard Vivaldi du Dom (v. Casall) positief was. Het betekende voor de Britse jeugdruiter dat hij geen Europees kampioen meer is bij de Young Riders en zijn team de gouden medaille kwijtraakte aan Duitsland. Charles kreeg een boete opgelegd, maar geen schorsing.

‘Hoeveelheid getraceerde stof niet significant’

In een verklaring zegt oud Olympiade ruiter Peter Charles, de vader van Harry, dat de familie het nieuws met ‘grote droefheid’ heeft ontvangen. De Brit zegt verder dat hij samen met de Jumping Riders Club en professor Thomas Tobin onderzoek heeft gedaan naar het middel lidocaïne. Tobin zegt hierover: “Gezien deze omstandigheden, de hoeveelheid en de werking van deze onschuldige en onbedoelde overdracht, kan het middel onmogelijk een nadelig effect hebben gehad.” Hij vindt de de hoeveelheid getraceerde stof niet significant.

Huidkanker-patiënt

De huidcrème die gebruikt wordt bij behandeling van huidkanker kwam mogelijk op Vivaldi du Dom toen een huidkanker-patiënt het paard had geaaid. Peter Charles: “Ik kan oprecht zeggen dat in deze situatie niemand schuldig is; niet de kankerpatiënt, mijn grooms en zeker niet mijn zoon, die dol is op zijn paarden, vooral Vivaldi, die altijd voor hem gaat.”

Brons nu voor Tristan Marchal

Door de straf die Harry Charles kreeg, is de medailleverdeling veranderd. De Duitser Cedric Wolf heeft nu het goud, Felix Koller uit Oostenrijk ontvangt nu het zilver. Ook Tristan Marchal en zijn Sambucca (v. Sandro Boy) zijn een plaats opgeschoven en hebben nu het brons.

Bron Horse And Hound