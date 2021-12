Harry Charles van ongekende klasse in London: Ook Grand Prix valt ten prooi aan de 22-jarige Brit

Nadat Harry Charles op zaterdag al de Wereldbeker wedstrijd won, was het gisteravond weer raak voor de 22-jarige ruiter. De Brit reed voor wat hij waard was en voegde ook de Grand Prix toe aan zijn palmares. Ben Maher en Edward Levy maakte het podium compleet en onze landgenoot Harrie Smolders viel net naast het podium.

Een totaal van negen combinaties was het basisparcours de baas en mocht opnieuw in de ring verschijnen voor de barrage. Harry Charles was met de KWPN’er Borsato (v.Contendro I), gefokt door J. Kleene, de combinatie die het spits af mocht buiten. De Brit liet niets aan het toeval over en stapte stevig op het gaspedaal. Zijn tijd van 33.53 seconden bleek aan het einde van de dag onverslaanbaar en Charles ging er met het leeuwendeel van de prijzenpot (31.250 euro) vandoor.

Levy en Smolders

Edward Levy startte als tweede in de barrage. Hij stuurde zijn Rebeca LS (v.HH Rebozo) rond in 34.30 seconden en nam voorlopig de tweede plaats in handen. Harrie Smolders kwam als zesde combinatie aan de start en zette met de KWPN’er Dolinn N.O.P. (v.Cardento), gefokt door J.A.J. Hoppenbrouwers, een ronde in 37.02 seconden neer. Dit betekende uiteindelijk een vierde plek voor de Nederlander.

Maher aan zet

Als voorlaatste starter had Ben Maher nog alle kans om de overwinning naar zich toe te trekken. Maher deed er met de KWPN’er Ginger Blue (v.Plot Blue), een fokproduct van P. Verberne, alles aan om Charles van zijn troon te stoten, maar het mocht niet baten. Maher kwam net tekort met zijn 33.94 seconden en nestelde zich tussen Charles en Levy in op plek twee.

Leading Rider Trophy

Door het winnen van zowel de Wereldbeker als de Grand Prix werden de kansen van het winnen van de prestigieuze Leading Rider Trophy voor Charles heel groot. Aan het einde van het concours mocht de 22-jarige Brit dan ook nog deze trofee in ontvangst nemen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl