Haßmann, Schwizer en Deusser snellen naar winst op eerste dag Stuttgart Masters

Op de eerste dag van de CSI5* Stuttgart Masters waren het Felix Haßmann, Pius Schwizer en Daniel Deusser die respectievelijk de 1.45m direct-op-tijd rubriek, 1.45m twee-fasen proef en het 1.50 jacht parcours op hun naam wisten te zetten. Aan de tweede en vierde plaats in de beide 1.45m rubrieken zat nog een Nederlands tintje.

Felix Haßmann pronkte bovenaan de uitslagenlijst van de openingsrubriek van de 5* Stuttgart Masters. Haßmann stuurde zijn SL Brazonado (v.SL Baluarte) razendsnel rond in het direct op tijd parcours en dook meer dan vier seconden onder de tijd van de nummer twee. Met een tijd van 56.09 pakte de Duitser de overwinning. Max Kühner was de nummer twee. De Oostenrijker finishte met Vancouver Dreams (v.Valentino) in 60.66 en mocht als tweede opstellen voor Gerrit Nieberg en Ben (v.Sylvain). Als vierde eindigde Patrick Stühlmeyer met Quincy (v.Quintender), die in eigendom is van Stal Het Oosterbrook.

1.45m twee-fasen voor Schwizer

In de 1.45m twee-fasen proef was Pius Schwizer iedereen de baas. De Zwitser klokte met zijn Casall-zoon Cas een tijd van 23.15 in de tweede fase en mocht voorop in de ereronde. Shane Breen kwam met zijn KWPN’er Evita (v.Carambole) nog het dichtst in de buurt van Schwizer. Breen zette een tijd neer van 23.51 en daarmee moest de Ier Pius Schwizer voor zich dulden in de prijsuitreiking. Andrzej Oplatek maakte met Conthinder (v.Conthargos) de top drie compleet met een tijd van 24.26. Zoe Conter en La Una (v.Chacco-Blue) pakten een vierde prijs voor Patrick Stühlmeyer die met Varihoka du Temple (v.Luigi d’Amaury) vijfde werd.

Deusser op kop in het 1.50m

Daniel Deusser was de gevierde man in de hoofdrubriek van vandaag in Stuttgart. Deusser reed een super snelle ronde met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) in het jacht-parcours. Het koppel liet de klok stilstaan op 66.34 en dit was genoeg om er met de winst vandoor te gaan. Luciana Diniz en haar 15-jarige Fit For Fun (v.For Pleasure) tekenden voor de tweede plaats. Diniz kwam door de finish in 66.43 seconden en mocht achter Deusser plaatsnemen. Emily Moffitt en Copain du Perchet CH (v.Conteur) nestelden zich op de derde plaats en Christian Ahlmann (Ailina) en Scott Brash (Hello Vincent) werden vierde en vijfde.

Uitslag 1.45m direct op tijd.

Uitslag 1.45m twee-fasen.

Uitslag 1.50m jacht.

Bron: Horses.nl