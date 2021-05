Hattrick Bas Moerings en eigen fokproduct Kwik Tweet

Vanmorgen flikte Bas Moerings het opnieuw om in Opglabbeek met het eigen fokproduct Kwik Tweet (For Pleasure x Twisther) de Youngster Tour voor zesjarigen te winnen. In de finale voor de zesjarige springpaarden was Moerings ook opnieuw Dayro Arroyave te snel af. De Colombiaan werd voor de derde keer tweede met de BWP’er Prevano DL (v. Thunder van de Zuuthoeve).

Dertien ruiters gingen met hun zesjarigepaarden van start in de barrage. Bas Moerings was hierin royaal de snelste met zijn merrie Kwik Tweet. Hij finishte foutloos in 40,78 seconden. Moerings’ grote concurrent in Opglabbeek, Dayro Arroyave stuurde Prevano DL in 43,15 seconden over de meet.

Veilingtopper Cabelensky Z

Op de derde plaats eindigde Marc Houtzager met de Cornet Obolensky-zoon Cabelensky Z. Het paar was met 43,23 seconden net iets langzamer dan Arroyave. Cabelensky was in oktober met 170.000 euro de veilingtopper van de Woodlands International Sales. Michael Greeve werd vierde op K-Star (Big Star x Carolus H) in 43,85 seconden.

