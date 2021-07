Hattrick voor Duitse Jana Wargers in Budapest

De Duitse amazone Jana Wargers scoorde het afgelopen weekend op de CSIO3* wedstrijd in Budapest een knappe hattrick. De amazone was in de hoofdrubrieken steeds voorop in de ereronde te vinden. Zowel de landenwedstrijd, de kwalificatie voor de GP op zondag en de Wereldbeker kwalificatie vielen ten prooi aan Wargers.

Na de landenwedstrijd op vrijdag was het Duitse volkslied wat klonk. Het team bestaande uit Cedric Wolf (DSP Chicitito), Jana Wargers (Limbridge), Sophie Hinners (Vittorio) en Philipp Schulze Topphoff (Concordess NRW) hield het totaal op nul strafpunten en verwees hiermee Italië (4 strafpunten) en Zwitserland (8 strafpunten) naar de tweede en derde plaats.

Winst in de kwalificatie

Op zaterdag won Jana Wargers, stal amazone van de Ashford Farm, de kwalificatie voor de GP. Ze moest de overwinning wel delen met haar landgenote Sophie Hinners, voormalig stal amazone van Stal Hendrix. Zowel Wargers als Hinners zette in de 1.45m proef met barrage een tijd neer van 40.27 seconden en mochten hiermee samen voorop in de prijsuitreiking. Wargers reed Chacco’s Lady (v.Chacco-Blue) en Hinners koos voor de KWPN’er Galanda Mara TH (v.Lexicon).

Duits feestje in de GP

In het slotstuk was wederom Jana Wargers de concurrentie de baas. De amazone zadelde wederom Limbridge (v.Limbus) voor het slotstuk van het weekend. Het bleek een perfecte keuze te zijn, want ook in deze Grand Prix World Cup Qualifier pronkte Wargers bovenaan de uitslagenlijst. Het werd een Duits feestje in de barrage met drie Duitse combinaties en één Zwitser. Wargers klokte een tijd van 46.42 seconden en hield alle balken in de lepels. Dit was genoeg om met de winst weer huiswaarts te keren. De Zwitser Romain Duguet wist zich goed staande houden tussen het Duitse geweld en werd tweede met Bel Canto de Boguin (v.Grenat de Grez). Sophie Hinners maakte met Vittorio (v.Valentino DDH) het podium compleet op plek drie en Cedric Wolf eindigde als vierde met DSP Chicitito (v.Crossfire).

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl