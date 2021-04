Heartbreaker-zoon Bugatti wint 1.45m GP Wellington

In hetzelfde weekend dat de topvererver Heartbreaker (v.Nimmerdor) overleed, won diens zoon KWPN'er Bugatti (mv.Pilot) de nationale 1.45m Grand Prix van Wellington. Een bijzonder detail is dat de 15-jarige Heartbreaker-zoon is gefokt door de gebroeders Bosch, dezelfde gebroeders Bosch die Heartbreaker gezamenlijk in eigendom hadden met Team Nijhof. De Duitser Genn Wilhelm stuurde Bugatti naar de overwinning en hield Santiago Lambre en Alberto Michan achter zich.

Van de 28 deelnemers hielden slechts drie combinaties de nul op het scorebord. Genn Wilhelm kwam als laatste aan de start in de barrage en had alle kaarten in handen. De Duitse ruiter stuurde zijn Bugatti zeer snel rond en dook bijna een seconde onder de tijd van Santiago Lambre die op dat moment aan de leiding stond. Wilhelm klokte 42.38 seconden en dit was genoeg voor de overwinning. Lambre en Comtess 202 (v.Comme il Faut) deden er 43.23 seconden over en mochten als tweede opstellen. Alberto Michan maakte met Case-Tout Z (v.Clinton) het podium compleet. Het duo zag een balk uit de lepels vallen en werd met een tijd van 44.37 derde.

Bron: Horses.nl