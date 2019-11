Hello M’Lady en Brash knallen naar WB-winst in Verona, Houtzager vijfde

In de kolkende arena van Verona knalde laatste starter Scott Brash met zijn ervaren merrie Hello M'lady (v. Indoctro) naar de snelste tijd en de overwinning in de vierde Wereldbekeretappe van dit seizoen. Marc Houtzager sprong met Sterrehof's Dante (v. Canturano) een zeer knappe ronde en greep de vijfde plaats en een mooi pak wereldbekerpunten.

“Ze sprong absoluut ongelooflijk en is ontzettend slim in de lastige lijnen. Het is natuurlijk super om als laatste te mogen starten. Ik probeer me dan altijd op mijn plan te richten om de spanning onder te controle te houden. Het publiek hier was weer geweldig en dat brengt het beste in je boven” aldus de tevreden winnaar.

Barrage van zestien

Het was warm en hoog in Verona en er werden veel fouten gemaakt in het laatste stukje van het basisparcours. Desondanks bereikte een aanzienlijk deelnemersveld de barrage. Zestien combinaties mochten het proberen, waaronder drie Italianen en drie Belgen.

Eerste starter was Filippo Bologni met de negenjarige Sedik Milano Quilazio (v. Quidam de Revel). De thuisruiter deed het erg rustig aan maar was tot vreugde van het thuispubliek wél foutloos. Zijn jonge paard blijft wat lang hangen boven de sprong, dus het was wel overduidelijk dat het stukken sneller kon dan de 45,86 die Bologni neerzette. Dat bleek al direct bij de tweede Italiaan, Emilio Bicocchi en Verdi-dochter Evita SG Z, die met risicovolle bochten en een paar touchés toch foutloos bleven en 37,78 seconden op de borden zette. Dat was een lastigere opgave voor de rest.

Zoe Conter en Marc Mcauley kregen vervolgens balken bij hun pogingen om sneller te zijn. Wilm Vermeir bleef met Iq van het Steentje (v. Toulon) wel foutloos, maar niet aan de tijd van Bicocchi. Met mooie binnenbochten en veel controle maakte Marc Houtzager uiteindelijk korte metten met de tijd van Bicocchi. Sterrehof’s Dante (v. Canturano) sprong uitstekend en scherp naar 36,64 seconden.

Romeo pakt snelle tijd in Verona

Niels Bruynseels kwam vervolgens vol uit de startblokken en knalde het eerste deel van het parcours door om vervolgens toch een springfout te krijgen op de een na laatste oxer. De Belg toonde wel aan dat het sneller kon dat wat Houtzager gedaan had, hij reed naar 36,28 seconden. Dat had Darragh Kenny goed gezien, al moest hij zijn Romeo (v. Contact van Heffinck) wel een paar keer even corrigeren, zelfs in de combinatie. Met een flinke aanzet naar de laatste lijn kwam hij foutloos binnen op 36,06 seconden.

Daarna ging het minder goed voor Christian Ahlmann en Clintrexo Z, die met 8 strafpunten over de finish kwamen. Ook Simon Delestre zag een balk vallen en Pieter Devos maakte een fout op een draai en pakte ook het hout.

Vervolgens pakte Steve Guerdat de mantel op en reed met Alamo (v. Ukato), die het altijd goed doet indoor, voor wat hij waard was. Met 36,19 seconden kwam hij voor het moment tussen Kenny en Houtzager uit.

Italianen teleurgesteld

Emanuele Gaudiano had op miraculeuze wijze het hout hoog gehouden in het basisparcours en stond nu voor de lastige taak om zijn wat traag ogende Chalou (v. Chacco Blue) over de hindernissen te persen. Het was snel, maar tot teleurstelling van het kolkende Veronese stadion, niet snel genoeg: 36,23 seconden.

En toen kwamen Scott Brash met de ervaren Hello M’lady nog. Met een uitgekiende ronde, een kleine touché en een knaller van een laatste lijn lukte het de Brit alsnog om Kenny van de troon te stoten. Met 35,55 seconden ging diens tijd alsnog ten onder. Kenny werd tweede, Guerdat derde, Gaudiano vierde en Houtzager vijfde.

Tussenklassement Wereldbeker

In het tussenklassement voor de wereldbeker staat Steve Guerdat nu bovenaan, gevolgd door Peder Fredricson en Emanuele Gaudiano. Marc Houtzager staat nu 16e.

Uitslag

Tussenklassement wereldbeker (volgt)

Bron: Horses.nl