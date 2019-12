Hello Sanctos neemt afscheid

In Genève nam de 17-jarige Hello Sanctos (v. Quasimodo van de Molendreef) afscheid van de sport, op dezelfde plek als waar de ruin in 2014 de basis legde voor zijn unieke Rolex Grand Slam. Scott Brash en Hello Sanctos zijn de enigen die het ooit gelukt is om drie Rolex GPs achterelkaar te winnen: die van Genève in 2014 en Aken en Spruce Meadows in 2015.

Brash en Hello Sanctos waren ook deel van het gouden Olympische springteam in Londen en wonnen in Herning in 2013 teamgoud en individueel brons op het EK.

Brash en Hello Sanctos winnen Spruce Meadows en de Rolex Grand Slam:



Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl / YouTube