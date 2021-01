Henders & Hazel trofee voor Belgisch kampioen Jos Verlooy

Jos Verlooy heeft met de Henders & Hazel trofee zijn eerste award binnen. De Belgische kampioen eindigde het afgelopen jaar aan kop van de ranking voor springruiters van de de nationale bond, de KBRSF. Glenn Geerts is de eerste winnaar van de nieuw ingevoerde ranking Mennen.

In de Henders & Hazel ranking voor springruiters was het spannend. De strijd ging tussen Jos Verlooy en Niels Bruynseels. Uiteindelijk werd Verlooy 2932 punten de winnaar. Niels Bruynseels eindigde als tweede en de winnaar van vorig jaar, Pieter Devos, kwam op de derde plaats.

‘Toch wel een prestatie’

In een eerste reactie liet Jos Verlooy weten heel verheugd te zijn met deze prijs. “Om in België, zo een sterk jumpingland, als meest constante ruiter uit de bus te komen, is toch wel een prestatie, en een motivatie om het in ’21 zo mogelijk nog beter te doen! Bovendien is dit een zeer welkome prijs, ik kocht net een nieuw appartement, dat ik trouwens al grotendeels door Henders & Hazel liet inrichten.” Verlooy, die afgelopen jaar opnieuw Belgisch kampioen werd met Varoune (v. Verdt TN), verdiende een cheque van 4000 euro.

Devos Stables

Overige prijzen werden gewonnen door Glenn Geerts, die aan kop van de ranking voor menners kwam. Op de ranglijst van springpaarden eigenaren stootte Devos Stables Team Philippaerts van de troon.

Ludo Philippaerts met meeste caps

De Cavalor Nations Cup Caps kende dit jaar door de Covid-19 pandemie jammer genoeg geen verschuivingen in de top van de ranglijst. Zo blijft de top 5 bestaan uit een erelijst van iconen uit de sport, met Ludo Philippaerts nog steeds op eenzame hoogte op nummer 1, gevolgd door Philippe Le Jeune, Stanny Van Paesschen, Dirk Demeersman en wijlen Eric Wauters.

Bron KBRSF