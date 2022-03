Hendrik-Jan Schuttert derde in Small Grand Prix Vejer, broer Frank zesde

De eerste 4*-rubriek van de zaterdag op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera was de Kleine Grand Prix over 1,45m. De broers Hendrik-Jan en Frank Schuttert reden zich in de barrage. Hendrik-Jan werd derde met Good Farming HS (v. Carrera VDL). Frank stuurde Farmers Girl HS (v. Aragorn W) snel rond, maar moest een fout incasseren en werd zesde.

Uit de grote groep ruiters, 78 in totaal, wisten zes combinaties de barrage te bereiken van het selectieve 1,45m-parcours. 23 combinaties gaven op of moesten vroegtijdig de ring verlaten. In de barrage beet Billy Twomey het spits af met Vagabon des Forets (v. Corofino). Hij reed een degelijke nulronde in 45,44 seconden en werd daarmee uiteindelijk vijfde.

Pechfout

Frank Schuttert liet vervolgens een mooie, snelle ronde zien met de negenjarige Holsteinse merrie Farmers Girl HS. Hij reed overal een galopsprong minder en zette 42,91 seconden op de klokken, maar kreeg een pechfoutje op de laatste. Schuttert was de enige in de barrage die een fout kreeg en werd zesde.

Foley flying naar zege

De Spaanse ruiter Eduardo Alvarez Aznar stuurde na Frank de elfjarige Full Option van’t Zand (v. Flamingo K) vlot rond. In de wendingen verloor het paard iets tijd, maar de 43,58 seconden bleek goed voor de tweede plaats. Jason Foley trapte na een moeizame start van zijn paard Keatingstown Z Wellie Two (v. Z Wellie 72) het gaspedaal helemaal in. De Ier kreeg het als enige voor elkaar om in tien galopsprongen bij de laatste hindernis te komen. Met wat geluk redde de ruin zich op de oxer en het paar finishte foutloos in een tijd van 40,08 seconden.

Eén galopsprong te veel

Hendrik-Jan Schuttert begon snel aan zijn barrage met de elfjarige KWPN’er Good Farming HS. Maar op de laatste lijn ging hij toch voor twaalf galopsprongen en klokte de derde tijd van 43,91 seconden. De laatste ruiter Carlos Lopez-Fanjul Tartiere kwam met Ashaane Villa Rose (v. Utrillo Z) ook foutloos door. Zijn tijd van 44,72 seconden betekende de vierde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl