Hendrik Jan Schuttert laat volkslied klinken in 1,45m

In Donaueschingen werd vanochtend de 1,45m rubriek met barrage gereden en het was Hendrik Jan Schuttert die er met de overwinning vandoor ging. De Nederlander hield Bart Clarys en Martin Fuchs achter zich en liet het Wilhelmus door de speakers schalmen.

Schuttert bereikte samen met slechts vijf collega’s de barrage. In het zadel van KWPN’er Farmers Proud HS (v.Verdi) zette de ruiter als enige een dubbel foutloos resultaat neer met een tijd van 43,01 in de barrage. Even leek het of Bart Clarys Schuttert van de troon zou stoten. Clarys klokte met Katinka v.h. Blondveld (v.Contact vd Heffinck) weliswaar 41,39 maar moest op de voorlaatste hindernis vier strafpunten incasseren.

Top drie

Schuttert was de eerste starter in de barrage en zag zijn concurrenten één voor één met vier strafpunten uit de ring komen. De Nederlander was onoverwinnelijk en mocht voorop in de ereronde. Bart Clarys werd tweede voor Martin Fuchs. Fuchs stuurde Manzano (v.Numero Uno) rond in 43,17 en werd door vier strafpunten derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl