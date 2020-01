Hendrik-Jan Schuttert vijfde in Oliva, Britten domineren

In de tweede week van de voorjaarstour in Oliva was er gisteren een mooie vijfde plek voor Hendrik-Jan Schuttert en zijn veertienjarige Balboa HS (v. Tygo) in de kwalificatieproef voor de Grote Prijs. Tim Gredley pakte overtuigend de zege op de KWPN'er Unex Garcon de Lui (v. Plot Blue). Zijn landgenote Laura Renwick werd tweede.

De kwalificatie voor de Grote Prijs was een Tabel A direct op tijd over 1,45m. 75 combinaties stonden op de startlijst, waarvan er 39 een foutloze ronde sprongen. In een tijd van 59,55 seconden trok Tim Gredley met de Plot Blue-zoon Unex Gacon de Lui de zege naar zich toe. Gredley heeft het fokproduct van Donkers uit Moergestel sinds augustus vorig jaar onder het zadel.

Laura Renwick was de enige die bij haar landgenoot Gredley in de buurt kwam. De Britse stuurde de vermogende Top Dollar VI (v. Dollar du Mourier) foutloos in 60,36 seconden over de finish. Achter haar kwamen zes combinaties die binnen een seconde van elkaar finishten. Gregory Wathelet werd in 61,62 seconden derde op de BWP’er Indago (v. Concorde).

Hendrik-Jan Schuttert en zijn routinier Balboa HS zaten daar met een tijd van 61,84 seconden vlak achter. Toch moest het paar Daniel Meech met de Numero Uno-zoon Dominick nog voor zich dulden. De ruiter uit Nieuw Zeeland was met 61,66 seconden amper twee tiende sneller.

Johnny Pals was de tweede Nederlander die nog prijzengeld in ontvangst mocht nemen. Hij werd op de AES goedgekeurde hengst Excentriek (v. Ustinov) veertiende met een foutloze ronde in 63,34.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl