Hendrik-Jan Schuttert: ‘Wierden moet je eens gewonnen hebben’

Bizar is de juiste omschrijving hoe de barrage van de Grote Prijs van Indoor Wierden op zaterdagavond verliep. Onvoorspelbaar ook. Favorieten streden te fanatiek. Balken vielen en de laatste starter was zelfs de weg kwijt. De mannen die het rustigst bleven, stonden bovenaan in de NIJWA Groep Prijs: Hendrik-Jan Schuttert (28) en Peter Geerink (55). Daarnaast reed alleen nog Aniek Diks foutloos van de veertien barragekandidaten.

Als een schot in eigen doel in de Champions League, zo moet Henri Stegeman zich deze avond voelen. Voor de springruiter uit het nabijgelegen Daarle, bekend als vakkundige opleider van paarden, ging Indoor Wierden allesbehalve als een nachtkaars uit. Als laatste deelnemer met zicht op een mooie klassering zo dicht bij huis op Endeavour (v. Cantos) reed hij, ondanks inmenging van het publiek, de verkeerde hindernis aan en werd gediskwalificeerd. Overspoeld door emoties trilde hij na op het voorterrein, terwijl zijn collega’s van alle kanten de felicitaties in ontvangst namen.

Black-out

“Ja, ik heb me wel eens beter gevoeld”, zegt Henri Stegeman enigszins timide. “Ja, inderdaad, ik kan wel janken, maar dat brengt me niet verder. Ik had een black-out. Ik wist het niet meer en ik had nog wel andere ruiters de barrage zien rijden. Ik had hier echt heel graag goed willen rijden.”

Wens

Die wens hadden er meer. Remco Been hoopte op een herhaling van 2016 met zijn succespaard Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker), maar ook Sander Geerink had wel zin in een feestje op Donner IK (v. Deauville Van T&L). Allebei een fout, net als de nog snellere Siebe Kramer op Evermeta (v. Mr.Blue) die in 41,24 seconden finishten.

‘Wierden moet je gewonnen hebben’

Hendrik-Jan Schuttert reed zijn nulronde in 44.35 seconden en voerde de druk op bij de Grote Prijs-winnaar van vorig jaar, Willem Greve op Formidable (v. Carambole). Ook bij hen ging de insprong van de dubbel eraf, wat een achtste plek betekende. Daarmee kon Schuttert Indoor Wierden van zijn wensenlijstje afstrepen. “Echt blij mee, want Indoor Wierden moet je eens in je leven gewonnen hebben.”

‘Elk paard heeft zijn specialiteit’

Het concours kon al niet stuk na een (gedeelde) overwinning in de Puissance de avond ervoor. Bangelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) sprong onder Hendrik-Jan Schuttert foutloos over de muur van 2.10m hoogte. “Echt bijzonder. Elk paard heeft z’n specialiteit. Bangelo hoef ik geen Grote Prijs te laten lopen en Balboa hoef je niet op zo’n muur af te sturen”, lacht de ruiter uit Ommen.

Manegepaard

Bangelo doet zijn werk als gelegenheidspaard goed. “Overdag loopt hij in de manege en als er een Puissance wedstrijd is, mag ik hem een week van tevoren ophalen om wat te trainen hiervoor. In Ommen en Birmingham reed ik hem ook in de Puissance. Hij vindt dat echt mooi. Door de weeks 50 – 60 centimeter hoog springen met lesklanten en af en toe op die hoge muur aflopen. Hij gaat er steeds harder naar toe, ik moet ‘m gewoon tegenhouden.”

‘Springt op z’n eigen manier’

Balboa HS (v. Tygo), zelf opgeleid door Hendrik-Jan Schuttert, mag inmiddels een geroutineerd Grand Prix-paard genoemd worden. “Hij springt altijd op z’n eigen manier, zijn voorbenen niet zo mooi gevouwen, maar hij legt veel foutloze rondes af. Ik probeerde Willem Greve niet teveel speling te geven. Ik zat er hier al vaak vooraan bij, maar nu is het dan gelukt. Indoor Wierden blijft een speciaal concours met een eigen karakter. Het is hier anders dan anders. De hindernissen dicht langs de kant, veel de hoek in springen en met het publiek dicht aan de ring. Veel paarden vinden dat moeilijk, maar ik ga hier elk jaar graag heen. Elke avond is er topsport en er komt veel volk op af. Wierden leeft enorm hier.”

‘Florijn een speciaal paard’

Peter Geerink verbaasde zichzelf met zijn tweede prijs op de pas achtjarige Florijn W (v. Carthino Z), die twee prachtige foutloze omlopen sprong. “Ik dacht: Als ik mag terugkomen voor de prijsuitreiking, dan ben ik tevreden. Maar de anderen wilden te graag en maakten fouten. Dat was mijn geluk. Dit is toch mooi. Ik kocht Florijn als driejarige op basis van vrijspringen, maar het bleek best wel een speciaal paard te zijn. Mijn vriendin heeft er ongelooflijk veel tijd ingestopt. Het verliep echt niet makkelijk, maar hij weigerde nooit voor de hindernissen en hij liet de palen liggen. Ik heb geloof in hem gehouden, heel belangrijk! Zijn ogen rolden er hier bijna uit, zo onder de indruk was hij van de hal, maar zodra je naar de eerste hindernis galoppeert is hij er voor je. Fijn dat ons werk zo beloond wordt.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht