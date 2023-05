Hendrik Jan Schuttert zesde in GP Hohenkirchen

Geen Nederlanders op het podium in de Grote Prijs van Hohenkirchen over 1,60 m deze zondag. De winst was voor de jonge Duitse amazone Teike Carstensen met haar schimmel Greece 5 (v. Mylord Carthago). Hendrik-Jan Schuttert werd zesde met Halla (v. Tornesch), Marc Houtzager was de snelste vierfouter in de basisomloop en werd achtste met Holy Moley (v. Verdi TN).

Houtzager had een vroege balk in de driesprong met Holy Moley. Erg jammer, want de Nederlander reed verder een uitstekend rondje over de kleurrijke hindernissen in de Duitse zandring.

Verloop barrage

De eerste van zes barragecombinaties was Leonie Böckmann die na een knappe opening strandde met een balk op de laatste enorme oxer. Daarna volgde Johannes Ehning met Classic Donna (v. Mylord Carthago) die vooral uit leek te zijn op een foutloze ronde. Zijn schimmel had een kleine aarzeling halverwege in een wending halverwege, maar dat ging goed. Het was inderdaad foutloos, en het duo finishte in 46,31 seconden. Op het oog moest dat sneller kunnen. Derde starter in de barrage was Hendrik-Jan Schuttert met Halla. De vos was gretig en zag direct balken vallen op hindernis twee en drie. In het tweede gedeelte van het barrageparcours waren de lijnen wat langer en daar kwam het Nederlandse duo zonder problemen door. Schuttert had weinig haast: 48,92 seconden.

Carstensen zet schaakmat

De 25-jarige Teike Carstensen ging er voor. Met haar schimmel Greece 5 kwam de amazone zeer efficiënt door het parcours. Het duo kon goed versnellen in het tweede gedeelte en nam in 45,44 seconden de leiding over. Landgenote Finja Bormann ging vliegend van start maar kreeg een balk op de insprong van de combinatie en even later viel ook een steilsprong. Daarna deed de jonge Duitse het wat rustiger aan en finishte uiteindelijk als vijfde. Laatste starter was de Brit Tim Gredley met Medoc de Toxandria (v. Der Senaat 111). Hij reed goed, bleef foutloos, maar was net wat langzamer dan Ehning en werd derde.

Nederlanders

Niet alleen Marc Houtzager kwam in het basisparcours met één balk aan de finish, dat gold ook voor Leopold van Asten, die met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron man van de Padenborre) die tiende werd en voor Jeroen Dubbeldam, die met Investment (v. Kannan) tekende voor plaats elf.

Uitslag

Bron: Horses.nl