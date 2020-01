Hendrik von Eckermann stelt King Edward veilig voor zijn vriendin Janika Sprunger

Hendrik von Eckermann is mede-eigenaar geworden van het toppaard van zijn vriendin, Janika Sprunger en stelt daarmee hun toekomst veilig. De Zweed kocht de 10-jarige King Edward (v.Edward), zodat Sprunger met hem verder kan in de hoge sport. Dit betekent daarbij wel dat in dit Olympische jaar von Eckermann zelf eventueel King Edward zou mogen starten op de Olympische Spelen onder de Zweedse vlag.

De spectaculair springende King Edward is het huidige toppaard van Janika Sprunger. Nadat de amazone Palloubet d’Halong (v.Baloubet du Rouet) en Bacardi VDL (v.Corland) al haar stal zag verlaten, wilde Hendrik von Eckermann daar bij King Edward een stokje voor steken. Met het co-eigenaarschap van King Edward stelt de Zweed de toekomst van Sprunger en haar toppaard veilig. Het duo won al de Wereldbeker in Poznan vorig jaar en noteerde in de Wereldbeker van Basel twee weken geleden twee maal een foutloze ronde met een negende plek als resultaat.

Zweden

Aangezien King Edward nu in het bezit is van een Zweedse eigenaar, mag de Edward-nazaat volgens de regels op de Olympische Spelen onder de Zweedse vlag uitkomen. De regel is namelijk dat het paard moet starten voor het land van de eigenaar. Door deze aankoop mag het paard niet meer voor Zwitserland uitkomen op de OS en wel voor Zweden.

