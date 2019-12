Henk Frederiks domineert RWC 1.40m openingsproef Exloo

Vandaag staat het Hippisch Centrum Exloo in het teken van de laatste Roelofsen Winter Classics en het begon vanmiddag met de 1.40m twee-fasen rubriek. Henk Frederiks was de gevierde man en reed bijna twee seconden sneller dan de nummer twee. Pim Mulder was die nummer twee en hield Steven Veldhuis, Daan van Geel en Angelique Hoorn achter zich.

Frederiks zadelde Harm-B (v.Eldorado vd Zeshoek) voor de proef en reed geen meter teveel in de tweede fase. Het duo klokte een razendsnelle tijd van 28.90 seconden en mocht de eerste prijs en de extra prijs, een Uvex cap, in ontvangst nemen. Pim Mulder kwam het dichtst in de buurt van Frederiks, maar had er toch bijna twee seconden langer voor nodig. Mulder reed met Hazelhorst I (v.Cardento) een tijd van 30.73 en mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking.

Top van het klassement

Steven Veldhuis maakte het podium compleet. De Haaksbergenaar stuurde Hoselinde (v.Campbell VDL) kort rond in een tijd van 31.06 en eindigde als derde in de rubriek. Daan van Geel en Hulde G (v.Vigo d’Arsouilles) deden er 32.44 seconden over en nestelden zich op de vierde positie. Angelique Hoorn finishte met Expectation of Romance (v.Celano) in 32.60 seconden en eindigde als vijfde.

Bron: Horses.nl