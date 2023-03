Henk Frederiks en Impian D tweede in CSI4* 1.50m Braunschweig

Henk Frederiks is in de tweede kwalificatierubriek voor de Grand Prix van zondag tweede geworden. In het parcours over een hoogte van 1.50m met winninground moest de Nederlander alleen de Duitse Katrin Eckermann voorlaten. Frederiks stelde zijn startplek voor de Grand Prix veilig door met Impian D (v. VDL Bubalu) een snelle nulronde te noteren.

Katrin Eckermann reed Cala Mandia (v. Capistrano) naar de overwinning. De amazone reed als enige een tijd onder 42 seconden en daar kwam niemand bij in de buurt. Henk Frederiks had iets langer nodig om Impian D naar de finish te rijden maar zijn tijd van 42.83 was ruimschoots genoeg voor de tweede plaats. Adrian Schmid werd derde door Chicharito 11 (v. Casalito) in 44.17 seconden rond te rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl