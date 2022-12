Henk Frederiks wint GP op Green Valley X-Masters

In Deurne werd gisteren de Green Valley X-Masters afgesloten met de Grote Prijs over 1,45m. Op de KWPN-merrie Habab (v. Nabab de Reve) was Henk Frederiks iedereen de baas. Zo vlak voor de Kerst cashte Frederiks hiermee 500 euro.

Vijf combinaties gingen van start in de Grote Prijs. Henk Frederiks stuurde de tienjarige merrie Habab snel en foutloos rond in de barrage. De tijd van 34,13 seconden was ruim genoeg voor de zege. De dochter van Nabab de Reve had de dag ervoor al haar vorm getoond door in het 1,40m vijfde te worden.

Achter Frederiks werden Yuval Tivon en Tom Schellekens tweede en derde. Tivon kwam met een foutloze ronde op I.Johnnie Blue (v. Chacco-Blue) binnen in 35,53 seconden. Schellekens was op Jolet van de Zietfort (v. Joop 111) nog een seconde langzamer met zijn foutloze rit in 36,47.

De voor Team Nijhof rijdende Brit Joshua Hutchins was met Millfield Lyric (v. Lyjanero) wel snel (34,42 seconden) maar kreeg een balk. Hetzelfde overkwam Roosje Brouwer opn Icen (v. Iceman de Muze). Het paar klokte 34,76 seconden en werd met vier strafpunten vijfde.

