Henk van de Pol dicht bij zege in Helsinki

Met Looyman Z is Henk van de Pol een sterk koppel, met de zoon van Numero Uno won hij vorig weekend in Oslo nog een 1,50m rubriek. Ook gisteravond in Helsinki was het paar dicht bij de overwinning. Van de Pol kwam in de 1,45m rankingproef 0,26 seconden te kort op winnaar Pius Schwizer en ook Olivier Robert bleef hem nipt voor met 0,06 seconden.

De 5* rankingproef tabel A direct op tijd was spannend. Voor de pauze zette Henk van de Pol de toon met Looyman Z. Het paar dook als eerste onder de 50 seconden en pakte de leiding in 49 seconden. Het leek moeilijk sneller te kunnen door de precisie waarmee Van de Pol de negenjarige Zangersheide ruin rond had gestuurd.

Het bleek op details aan te komen want drie ruiters later snoepte Olivier Robert 0,06 seconden van Van de Pols tijd af. De Fransman finishte met Eros (v. Querlybet Hero) in 48,94 seconden en nam de leiding over.

Na de break deed Doron Kuipers nog een poging om bij de toptijden van Robert en Van de Pol te komen. Met Empire (v. Chacco-Blue) kwam hij in 50,45 seconden wat uit uiteindelijk de zesde plaats opleverde. Maar even na Kuipers was het Pius Schwizer die op Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) de snelste tijd van 48,74 seconden op de klokken zette.

De Zwitserse springruiter reageerde blij na afloop en omschreef zijn paard zo: “Balou Rubin R is een erg snel paard, ongelooflijk. Hij is een erg voorzichtig en ‘spooky’ paard, goed voor rubrieken tot 1,55m maar te voorzichtig voor Grand Prix niveau.”

Bron persbericht