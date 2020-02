Henk van de Pol en Jur Vrieling maken de dienst uit in Lillestrøm

Henk van de Pol, Jur Vrieling en Maureen Bonder zijn dit weekend naar het Noorse Lillestrøm afgereisd en laten direct van zich horen. In de Big Tour 1.45m World Ranking Speed proef liet van de Pol het Wilhelmus klinken en verwees zijn landgenoot Vrieling naar de tweede plaats. Maureen Bonder plaatste zich ook bij de beste acht in de proef. In de 1.40m rubriek voor het 1.45m pakte Vrieling ook nog een top klassering met een nieuwe troef.

Henk van de Pol was oppermachtig in de 3* Big Tour direct-op-tijd rubriek. De Nederlander stuurde zijn toppaard Looyman Z (v.Numero Uno) zeer snel rond in 62.05 seconden en hier kwam geen enkele combinatie dicht bij in de buurt. Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) kwamen met hun foutloze ronde in 65.76 het dichtst in de buurt, maar moesten toch op de tweede plaats opstellen met een verschil van meer dan drie seconden.

Top van het klassement

Shane Carey en Detroit (v.Diamant de Revel) sleepten de derde prijs in de wacht in 67.21 seconden. Maureen Bonder noteerde met Flierefluiter (v.Tygo) ook een foutloze ronde en mocht met 70.35 nog een achtste prijs ophalen. In de voorgaande 1.40m proef viel Jur Vrieling ook nog in de prijzen. De Nederlander pakte met Gran Canyon van HD (v.Cartani), die Vrieling dit weekend voor het eerst internationaal aan de start brengt, een mooie vijfde prijs. De winst viel in de Britse handen van Nick Benterman en Chaccarino (v.Chacco-Blue).

Uitslag 1.45m en uitslag 1.40m.

Bron: Horses.nl